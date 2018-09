Tanti eventi culturali | ma anche musica popolare e artisti di strada

Yen giapponese - settimana delicata con tre eventi imporTanti : Questa settimana si giocano delle partite molto importanti per lo Yen giapponese. La valuta nipponica si aggira verso quota 112 contro il dollaro, e questo test al rialzo potrebbe proseguire con successo nei prossimi giorni. Molto dipenderà dal tenore di alcuni appuntamenti chiave sotto il profilo macro. Gli eventi clou per lo Yen giapponeseAnzitutto ci sarà l'incontro della Bank of Japan mercoledì, mentre prima del week end saranno pubblicati i ...

Torna la “Notte dei Ricercatori” eventi in oltre 100 città italiane : “Si tratta di un evento imporTantissimo” : Torna il 28 settembre la nuova edizione della “Notte dei ricercatori” che si svolgerà in contemporanea in tutta Europa: si terrà in oltre 100 città italiane, e consentirà l’avvicinamenti del pubblico alla ricerca, attraverso laboratori, spettacoli ed eventi speciali. “Si tratta di un evento importantissimo che porta la scienza nelle case e avvicina i cittadini. Non si tratta di una semplice divulgazione, ma di un ...

In partenza Tanti eventi gratuiti per gli appassionati di scienza : Milano, 6 settembre 2018 " "MEETmeTONIGHT " Faccia a faccia con la ricerca" si avvicina: venerdì 28 e sabato 29 settembre i Giardini Indro Montanelli di Milano ospiteranno centinaia di ricercatori ...

Riccio : 'A Catanzaro Tanti eventi estivi - ma serve unica cabina di regia' : I veri limiti dell'Amministrazione Abramo sono le troppe 'fronde' interne che ne minano l'operatività e spesso, anche, la credibilità. La sensazione è che la mano destra non sappia quello che fa la ...

Tra concerti - gusto e tradizione... Tanti eventi da non perdere per l'ultimo weekend di agosto in Granda : Spazio anche allo sport in questo fine settimana cuneese. Per il quinto anno ad Ormea torna la gara d'arrampicata che negli ultimi anni sta riscuotendo sempre più successo. Stiamo parlando del ...

Grande musica e Tanti eventi per la 21esima edizione della Festa Contadina : Quest'anno, con l'adesione al circuito interregionale del #FolkFest2018, ci saranno spettacoli musicali di buona qualità, a cui si unirà l'ormai tradizionale esibizione del Coro Vox Antiqua al Teatro ...

Tanti eventi in Granda nel weekend tra tradizione - feste patronali - sport e cultura : Ancora per oggi, sabato 18 agosto 2018, continuano presso le Terme di Lurisia le celebrazioni per il centenario della visita del premio Nobel Madame Curie con conferenze e spettacoli musicali durante ...

Tanti eventi da non perdere a Finale Ligure : ecco il calendario dei prossimi appuntamenti : Da sabato 23 giugno a domenica 23 settembre 2018 Museo Archeologico del Finale:"In bocca al lupo! Un antico predatore tra archeologia, storia e leggende", esposizione di fotografie di Nicola Rebora e ...

Un Ferragosto di fuochi d'artificio - e poi jazz - grotte e sagre : Tanti eventi in Bergamasca : Gli strumenti percussivi e melodici diventano protagonisti della narrazione di uno dei continenti più ricchi del pianeta abitato da popoli tra i più poveri del mondo. Una contraddizione che emerge ...

Borgo in Festa a San Luca - RC - : Tanti eventi in occasione di Ferragosto : Ore 16.00 apertura stand di artigianato, enogastronomia, musica, animazione e cultura Dalle ore 16.00 alle 19.00 spettacoli e animazioni lungo le vie del Centro Storico. Durante la giornata ...

Con Targatocn alla scoperta dei Tantissimi eventi di questa domenica "Made in Granda" : Nella settimana del Marchesato Opera Festival , MOF, , dal 15 al 21 luglio, anche i musei di Saluzzo saranno luogo di concerti e spettacoli musicali. Info a saluzzo@coopculture.it Partirà sabato 14 ...