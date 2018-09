Milan | Maldini | “il club ha un dna europeo”

Dudelange-Milan - Maldini : 'Bello tornare in trasferta - abbiamo il DNA europeo' : Il Milan - ha detto Maldini nel pre-partita a Sky Sport - ha un DNA molto europeo. Dunque riteniamo questa competizione importante: il Milan non l'ha mai vinta e ci teniamo molto". Poi un giudizio ...

Maldini striglia il suo Milan : “queste partite si devono vincere” : Paolo Maldini ha parlato del pareggio del Milan in quel di Cagliari, una gara tra alti e bassi della squadra di Gattuso Paolo Maldini sa come si vince ed anche per questo è tornato nel suo Milan. Il dirigente vuole trasferire questa mentalità ai calciatori rossoneri ed un primo passo lo ha fatto ieri, con una notevole strigliata parlando a Skysport: “Mi accodo alle parole di mister Gattuso, dobbiamo crescere in mentalità. Non dimentichiamo ...

Maldini - Milan-Pro Piacenza diventa una riunione di famiglia. FOTO : stato un sabato speciale per i Maldini. Milan-Pro Piacenza è stata una vera e propria amichevole in famiglia: in campo nella squadra di Serie C c'era Christian, primo figlio di Paolo, mentre nella ...

Milan - un altro Maldini in prima squadra : Daniel si allena con Higuain : Daniel Maldini si allena con Gonzalo Higuain. LaPresse C'è un altro Maldini che si affaccia alla prima squadra del Milan. È Daniel, figlio sedicenne di Paolo, che a differenza del padre e del nonno ...

Europa League - il commento di Maldini sul sorteggio del Milan : «Girone alla nostra portata» : Intercettato a Montecarlo da Sky Sport in occasione del sorteggio di Europa League, Paolo Maldini ha commentato l’inizio della sua nuova carriera da dirigente del Milan: «È bello essere qui. Per me è un nuovo inizio: sono molto contento. Direi che siamo felici del sorteggio: è un girone alla nostra portata. Siamo in questa competizione con l’obiettivo di andare il più avanti possibile». Successivamente l’ex difensore ...

