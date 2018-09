Le proteste contro Jimmy Morales | in Guatemala

Le grandi proteste contro Jimmy Morales - in Guatemala : L'ex comico e ora presidente del paese vuole sbarazzarsi dell'importante commissione contro la corruzione, perché ora ha cominciato a indagare su di lui The post Le grandi proteste contro Jimmy Morales, in Guatemala appeared first on Il Post.

Francia - la Champions via web non va : proteste contro l’operatore SFR : La gara tra PSG e Liverpool sulla nuova piattaforma RMC Sports ha subito interruzioni continue. proteste dei clienti e scuse da parte dell'operatore. L'articolo Francia, la Champions via web non va: proteste contro l’operatore SFR è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

In Russia quasi 900 arresti per le proteste contro l'età pensionabile | : L'ong per la difesa dei diritti umani Ovd-info ha riferito che numerose persone sono state fermate dalla polizia durante le manifestazioni che si sono svolte in diverse città del Paese. Il leader dell'...

Russia - nel giorno del voto oltre 830 fermi alle proteste contro la riforma delle pensioni : MOSCA, Russia,. Basta percorrere poche decine di metri per passare dal mondo del sogno e della festa a quello della lotta e cruda realtà. Mentre in piazza Pushkin giovani e adulti scandiscono slogan contro 'lo Zar' Putin e l'annunciata riforma delle pensioni, nella ...

Russia - proteste contro la riforma delle pensioni : scontri e 300 arresti : Mosca - Migliaia di russi hanno manifestato contro la riforma pensionistica rispondendo all'appello dal carcere del leader dell'opposizione Alexey Navalny , nel giorno delle elezioni amministrative e ...

Russia - proteste contro riforma pensioni : 18.00 La polizia russa ha fermato oltre 290persone in tutto il Paese durante le proteste contro la riforma delle pensioni. Lo rende noto l'osservatorio indipendente per i diritti Ovd-Info che sottolinea che gli arresti sono avvenuti anche a Ekaterinburg negli Urali e a Omsk in Siberia. A Mosca almeno duemila persone si sono radunate in piazza Pushkin gridando slogan contro il presidente Vladimir Putin.

Gabbie Vuote risponde alle proteste contro la sospensione degli abbattimenti dei caprioli : ... anzi le incrementa? Lo hanno scritto gli scienziati, quelli che giudicano il mondo con il metodo sperimentale. Lo dicono anche i 215.575 ungulati che in 20 mesi di applicazione della legge Remaschi ...

Rocca di Papa - la Caritas conferma : 'I 100 migranti eritrei qui solo pochi giorni' - proteste contro Casapound in trasferta : 'Entro pochi giorni i 100 migranti eritrei che ieri notte sono arrivati qui a Rocca di Papa, presso la struttura Mondo Migliore, saranno collocati nelle Diocesi italiane che, spontaneamente, hanno ...

Migranti : presidio e proteste a Milano per incontro Salvini-Orban : Milano, 25 ago. (AdnKronos) - A poche centinaia di metri di distanza dalla prefettura di Milano, dove il primo ministro ungherese Viktor Orban martedì incontrerà il vicepremier Matteo Salvini, si terrà anche una manifestazione spontanea, organizzata da alcune associazioni per protestare contro "un'i