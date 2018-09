I giovani della Juve vanno a scuola di finanza e risparmio con Ubi e la Feduf

Studio italiano unico al mondo : scoperta nuova variante giovanile della Malattia di Huntington : E’ rivoluzione per la Malattia di Huntington giovanile, manifestazione rara della Malattia di Huntington, patologia rara a sua volta, ereditaria, neurodegenerativa, di origine genetica. Si stima che i casi giovanili (ovvero quelli in cui la Malattia insorge prima dei 20 anni di età) – rappresentino circa il 10% rispetto alla ‘forma adulta’, che a sua volta colpisce circa 6.500 pazienti in Italia, secondo le stime ufficiali riportate dalla ...

Salute - scoperta anomalia genetica della malattia di Huntington giovanile : E' rivoluzione per la malattia di Huntington giovanile, manifestazione rara della malattia di Huntington, patologia rara a sua volta, ereditaria, neurodegenerativa, di origine genetica. Uno studio prevalentemente italiano, il primo al mondo condotto su giovani pazienti in collaborazione con istituti internazionali, scopre infatti la variante più aggressiva della malattia, con insorgenza in età infantile. Si ...

EDUARDO PER INUOVI regia di Gianfelice Imparato dal 2 al 7 ottobre con i giovani diplomati della Scuola Orazio Costa : Gianfelice Imparato dirige al Teatro Niccolini di Firenze INUOVI , i giovani diplomati della Scuola per Attori 'Orazio Costa' della Fondazione Teatro della Toscana, in EDUARDO per INUOVI . Il ...

Ragusa - aggredivano e rapinavano giovani omosessuali : arrestati i cinque componenti della banda : Adescavano giovani omosessuali, per poi picchiarli e derubarli: arrestati dalla polizia di Ragusa tutti e cinque i presunti colpevoli, originari di Vittoria e Acate. Tutti i componenti della banda sono accusati di aver commesso più rapine, estorsioni, lesioni gravi e violenza privata. Il tutto, da quanto riportano gli inquirenti, aggravato dall’aver agito in luogo isolato, di notte e con scopi discriminatori. La prima aggressione risale ai primi ...

Molise da sballo. L'emergenza droga tra i giovani e il "consumo della felicità" : ... Daniel Kahneman e Richard Thaler , cui sono stati assegnati premi Nobel per l'economia, ; una mostruosità che abbiamo creato in laboratori legittimamente installati tra le nostre stesse mura ...

Premio Campiello - Elettra Solignani - 18 anni - vincitrice della Sezione giovani : Al Museo Correr di Venezia si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della 56ª edizione del Premio Campiello, condotta da Giancarlo Leone, grazie alla collaborazione tra Fondazione Il ...

E’ nato il Gruppo dei giovani soci della BCC Castiglione M.R. e Pianella : Nuove opportunità per il territorio abruzzese grazie alla nascita dei Gruppi Giovani soci delle BCC. Se ne è parlato davanti

Dai ‘miseri’ guadagni dei team ai giovani talenti - Ross Brawn dà la sua ‘ricetta’ personale per risolvere la crisi della F1 : Ross Brawn contro la crisi della Formula Uno, il dirigente sportivo britannico spiega in cosa si può migliorare e quali sono le lacune alla quale porre rimedio Cosa si può fare contro la crisi della Formula Uno? Il direttore generale e responsabile sportivo del Circus, Ross Brawn, parla prima del Gran Premio di Singapore e palesa le ‘strategie’ da apportare prima che sia troppo tardi. “La cosa a cui finora si è dato poco ...

Il fondatore della Nike ai giovani : "Cercate una vocazione - non accontentatevi" : Un professore di economia di Harvard definì questo fenomeno con queste parole:' quando un manager di un'azienda è in grado di ragionare sia tatticamente sia strategicamente, il futuro dell'azienda è ...

Abbassare l'età della pensione crea posti di lavoro per i giovani? : Anche secondo l'economista Luigi Campiglio, docente di politica economica all'Università Cattolica di Milano, 'Non si creano posti di lavoro con la quota cento'. Ma da un punto di vista ...

Bergamo capitale dei giovani della Pace - Video - : Scopo dell'evento è contribuire a riconciliare le generazioni, dare voce ai giovani e invitare rappresentanti delle istituzioni, dell'economia, della scienza, dell'arte, delle religioni, del mondo ...

giovani affetti da miopia raddoppiati a causa della tecnologia : Quante volte i genitori rimproverano i propri figli con frasi del tipo: "smettila di passare troppo tempo a guardare il pc altrimenti ti rovini gli occhi!". Ammonimenti spesso presi troppo alla leggera, quasi incomprensibili per i Giovani che oggi passano la maggior parte delle ore a guardare schermi di tablet, pc e smartphone. Quei rimproveri inascoltati e a volte odiati sono però molto importanti e a confermarcelo sono coloro che si occupano ...