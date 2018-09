ENI firma Memorandum of Understanding con Pertamina

Pallavolo - si arricchisce il numero di sponsor della Mill ENI um Brescia : firmato l’accordo con la Euro Image 2000 : La Millenium Brescia ha reso noto di aver sottoscritto un nuovo rapporto di parnership commerciale con Euro Image 2000 La Millenium Brescia dà il benvenuto tra i propri sponsor alla Euro Image 2000 , che opera da oltre vent’anni nel settore della comunicazione visiva per fornire un servizio di alta qualità nella produzione in digitale di immagini di piccolo e grande formato. L’esperienza maturata abbinata alla flessibilità operativa e al ...

Thales Al ENI a Space firma contratti con Esa : Thales Alenia Space , joint venture tra Thales 67% e Leonardo 33%, ha annunciato oggi di aver firma to i contratti con l'Agenzia Spaziale Europea, ESA, per gli studi di fase A/B1 di due elementi della ...

Venezia - il Campari Passion a Murawski firmato Damiani e V ENI ni : Roma, 3 set., askanews, - Damiani e Venini di nuovo insieme per celebrare la settima arte in occasione della 75esima Mostra Internazionale d'Arte cinematografica di Venezia . La maison di gioielli ...

Il Caspio è un mare speciale e la sua energia passa attraverso il fumo di un accordo firmato dom ENI ca : Roma. Il Mar Caspio non è un lago e non è un mare . Il Mar Caspio è un romanzo. Imprendibile, ricchissimo, isolato, è prigioniero di se stesso, circondato da deserti che si alternano a vette di novemila metri. Eppure il mar Caspio è stato sempre molto conteso e desiderato – meta di esploratori, torme

Cristiano Malgioglio : "DomENIca In o DomENIca Live? Non ho ancora firmato nulla" : E mi sono innamorato di Barbara d'Urso e Mara Venier. Contemporaneamente. Cristiano Malgioglio, tra l'incudine e il martello in queste settimane di metà estate, rivela al settimanale Diva e Donna di non aver firmato ancora alcun contratto per la prossima stagione televisiva. Le proposte sarebbero arrivate da Rai e Mediaset, da Domenica In e Domenica Live, ma l'indecisione regnerebbe sovrana: il cantautore è amico di entrambe le padrone di ...