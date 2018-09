: Di Maio è a favore di restringere il ‘reddito di cittadinanza’ agli italiani. Questo vuol dire essere favorevole… - FerdiGiugliano : Di Maio è a favore di restringere il ‘reddito di cittadinanza’ agli italiani. Questo vuol dire essere favorevole… - repubblica : Di Maio: 'Reddito di cittadinanza solo per gli italiani' [news aggiornata alle 10:07] - eziomauro : Di Maio: 'Reddito di cittadinanza solo per gli italiani' -

"Lunedì torniamo e li votiamo".Il vicepremier Luigi Dirisponde così alla trasmissione Radioanch'io a chi gli chiede se ci siano divisioni nel governo sui decreti sicurezza e immigrazione Il ministro spiega che in quei decreti ci sono "disposizioni che sono nel contratto di governo. Lo abbiamo rimandato perché io ero in Cina e Conte a Salisburgo. Poi tutto in Parlamento è migliorabile"."Abbiamo corretto la proposta di legge" iniziale suldiche va "solo agli", ha precisato.(Di venerdì 21 settembre 2018)