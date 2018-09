Castagneti vittime della “vespa cinese” | in due decenni produzione di castagne ridotta

meteoweb.eu

(Di venerdì 21 settembre 2018) In Italia ida frutto rivestono storicamente una considerevole importanza, sia a livello socio-economico sia ambientale. Il nostro Paese ha da sempre avuto un ruolo leader nel mercato internazionalecastagna e dei prodotti derivati, con le numerose varietà DOP e IGP presenti nelle diverse regioni. I nostririvestono anche un importante ruolo per la tutelabiodiversità. I boschi di castagno in Italia rappresentano circa il 7,5% del totalesuperficie forestale nazionale (che copre ormai, con circa 11 milioni di ettari, un terzo del territorio nazionale). Isono un importante patrimonio forestale, in gran parte impiantato dall’uomo, la cui presenza si concentra soprattutto in Piemonte, Toscana, Liguria (che insieme rappresentano il 50% del patrimonio nazionale dei), oltre che in Lombardia, Calabria, Campania, Emilia Romagna e ...