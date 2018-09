Lutto Pierluigi Pardo di Tiki Taka e Pressing | è morto il padre

lanostratv

: Grave lutto per il noto giornalista e telecronista Pierluigi Pardo: è morto il padre, ex colonnello dell'Aeronautic… - iCMcalcio : Grave lutto per il noto giornalista e telecronista Pierluigi Pardo: è morto il padre, ex colonnello dell'Aeronautic… -

(Di giovedì 20 settembre 2018)diha perso ilperdi. Difatti, in queste ultime ore è venuto a mancare il. E’ stato lui stesso a rivelarlo sui social tramite un post davvero molto commovente pubblicato su instagram. Cosa ha scritto? In questo post il popolare giornalista sportivo di Mediaset e di Dazn ha scritto: “Ci siamo amati, ci amiamo, ci ameremo sempre. Grazie per l’esempio e le risate. E grazie a voi anche da parte di mamma per l’incredibile quantità di affetto che ci state dimostrando. #papà…” Poche parole, ma decisamente significative, che hanno molto colpito i telespettatori, i quali, appena hanno letto questo suo post, si sono immediatamente riversati sul social fotografico per fargli le più sincere condoglianze. Al momentonon ha risposto a nessuno, ma sicuramente tutto ...