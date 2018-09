Giornata positiva per le Borse A Milano FSE Mib +0 | 51%

Giornata positiva per il comparto del commercio in Italia - +1 - 75% - : Corre il settore vendite al dettaglio che allunga rispetto all'andamento piatto dell' EURO STOXX Retail e mostra un guadagno di 2.611,89 punti sui livelli della chiusura di ieri a quota 149.608,84. ...

Francoforte : positiva la Giornata per Vossloh : Punta con decisione al rialzo la performance di Vossloh , con una variazione percentuale dell'1,89%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Vossloh evidenzia un andamento più marcato ...

Londra : positiva la Giornata per Burberry : Apprezzabile rialzo per la maison del lusso inglese , in guadagno dell'1,87% sui valori precedenti. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in ...

Giornata positiva per il comparto chimico italiano - +1 - 57% - - giornata euforica per SOL : Corre l' indice del settore chimico che allunga rispetto all'andamento piatto dell' EURO STOXX Chemicals e mostra un guadagno di 308,43 punti. Intanto il settore chimico europeo si ferma a 1.053,42 ...

New York : positiva la Giornata per Abercrombie & Fitch : Avanza la società americana dell'abbigliamento giovanile , che guadagna bene, con una variazione dell'1,83%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice World Luxury ...

Kimi Raikkonen - GP Italia 2018 : “Giornata positiva - domenica punto alla vittoria” : Kimi Raikkonen è decisamente soddisfatto al termine della prima giornata di prove libere del Gran Premio d’Italia 2018 di Formula Uno. Il finlandese, infatti, ha fatto segnare la seconda migliore prestazione di questo venerdì, fermandosi ad appena due decimi dal compagno Sebastian Vettel e tenendo a bada le due Mercedes. Come se non bastasse, “Ice Man”, sul quale si annidano numerose voci sul futuro, che lo vedono tra conferma ...

PAGELLE/ Roma-Atalanta (3-3) : Fantacalcio - Nzonzi commenta positivamente il suo esordio (Serie A 2^ Giornata) : PAGELLE Roma Atalanta (3-3): Fantacalcio, i voti della partita di Serie A per la 2^ giornata. I protagonisti, i migliori e i peggiori all'Olimpico (oggi lunedì 27 agosto)(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 00:39:00 GMT)

MotoGp – Valentino Rossi felice dopo le Fp2 di Silverstone : “Giornata positiva! Su consiglio di Viñales abbiamo provato…” : Nonostante l’ottavo tempo fatto registrare nelle Fp2, Valentino Rossi resta positivo ed esalta l’ottimo lavoro svolto in vista alla vigilia delle qualifiche di Silverstone È stato un venerdì positivo per la Yamaha, stando a quanto ha raccontato Valentino Rossi ai microfoni di Sky Sport. Il pilota italiano ha concluso in 8ª posizione le Fp2 sul tracciato di Silverstone ma è rimasto comunque soddisfatto del lavoro svolto durante ...

New York : positiva la Giornata per PVH : Rialzo marcato per l' azienda tessile americana proprietaria dei marchi Calvin Klein e Tommy Hilfiger , che tratta in utile dell'1,81% sui valori precedenti. Comparando l'andamento del titolo con il ...