Cibo e solidarietà | il 22 e 23 settembre torna Un pasto al giorno nelle

Cibo e solidarietà - il 22 e 23 settembre arriva in Molise "Un pasto al giorno" : volontari in regione : "La fame nel mondo " continua " è un'ingiustizia che va sanata con una proposta positiva, scegliendo di non sprecare più e condividendo i beni per aiutare e dare da mangiare a chi sta morendo di fame ...