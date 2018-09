Samsung rilascia un aggiornamento per Galaxy S7 | Galaxy C7 | Galaxy A8+ 2018 | Galaxy A8

Samsung rilascia le patch di sicurezza di agosto per Galaxy S6 - Galaxy S6 Edge Plus e S6 Edge : Samsung Galaxy S6 e S6 Edge ( Plus ) ricevono le patch di sicurezza di agosto 2018. Che sia il canto del cigno per i due "gloriosi" dispositivi? L'articolo Samsung rilascia le patch di sicurezza di agosto per Galaxy S6, Galaxy S6 Edge Plus e S6 Edge proviene da TuttoAndroid.

Tim rilascia l’aggiornamento XXU1BRF8 per Samsung Galaxy S9 e S9 Plus : il punto : TIM non ha dimenticato i Samsung Galaxy S9 e S9 Plus: entrambi i dispositivi, infatti, hanno cominciato a ricevere l'aggiornamento XXU1BRF8, benché non corrisponda all'ultimissimo pacchetto messo a disposizione per i top di gamma sudcoreani, per cui è già iniziata la diffusione della serie firmware XU2BRG6, portatrice della patch di sicurezza di luglio, oltre che ad alcuni miglioramenti riservati alle funzionalità AR Emoji e Super Slow-Motion ...