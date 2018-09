Lombardia e Veneto | un piano per i Giochi  da seicento milioni  

Giochi '26 - sì Coni a Lombardia -Veneto Ma ci sono pure Predazzo e Anterselva : Di tutt'altro segno l'intervento di Luigi di Maio, Ministro dell'Economia e capo politico dei Cinque Stelle. "Grazie a Giancarlo Giorgetti per il lavoro fatto sulle Olimpiadi. La verità è che in ...

Olimpiadi 2026 - Giorgetti : 'La candidatura dell'Italia è morta qui'. Ma Lombardia e Veneto rilanciano : ' Olimpiadi del 2026 ? La proposta è morta qui. La candidatura così non può andare avanti'. Lo stop arriva dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti . LEGGI ANCHE Olimpiadi 2026 , Sala: 'Milano c'è, ma deve essere primo nome nel brand'. Valente: 'Così non è possibile procedere' 'Io ritengo che una cosa così importante come ...

"La candidatura dell'Italia alle Olimpiadi è morta". Giorgetti annuncia la fine dei giochi ma Zaia e Fontana : "Lombardia e Veneto vanno avanti" : "Per il governo la proposta della candidatura è morta qui". Lo ha detto il sottosegretario con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti, in audizione al Senato, relazionando sulla candidatura italiana ai giochi olimpici invernali del 2026."Il governo non ritiene che una candidatura fatta così come è stata formulata possa avere ulteriore corso, quindi, la proposta non ha il sostegno del governo ed è morta qui". Lo ha ...