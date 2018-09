Germania | Merkel rimuove il capo degli 007 | era accusato di simpatie per l' estrema destra

007 Germania - ANGELA MERKEL "LICENZIA" IL CAPO DELL'INTELLIGENCE/ Maassen rimosso - Engelke il suo successore? : GERMANIA, ANGELA MERKEL "licenzia" il CAPO degli 007. Per Hans-Georg Maassen hanno pesato i legami con l'AFD, aveva negato la "caccia agli immigrati" a Chemnitz(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 00:36:00 GMT)

Germania - il governo rimuove il capo dell’intelligence. Si era scontrato con Merkel sulle manifestazioni neonazi : Il capo dell’intelligence interna tedesca, Hans-Georg Maassen, è stato rimosso dall’incarico. “Diventerà Segretario di Stato presso il ministero dell’Interno”, ha annunciato il governo al termine di un incontro di emergenza fra i tre membri della coalizione: la Cdu della cancelliera Angela Merkel, la Csu del ministro dell’Interno Horst Seehofer e la Spd di Andrea Nahles. Dietro a questa decisione ci sono le parole pronunciate ...

Germania - Merkel ha deciso che il capo dell'intelligence tedesca se ne deve andare : Angela Merkel avrebbe deciso di sostituire il capo dell’intellingence tedesca finito nella bufera per aver difeso i manifestanti di estrema destra contro i migranti lo scorso 26 agosto a Chemnitz.--Il capo dell’intelligence tedesca deve abbandonare l’incarico. Lo avrebbe deciso stamattina la cancelliera tedesca Angela Merkel, come riportato da alcuni quotiani nazionali a partire dal Welt.Secondo la stampa tedesca infatti la Merkel avrebbe ...

Verso l'asse Afd-Linke nell'ex Ddr La Germania est contro la Merkel : Impensabile fino a pochi mesi fa. In quella che era la Germania dell'Est, dove è cresciuta Angela Merkel, il partito di destra anti-Europa e anti-immigrati, Alternative für Deutschland, è diventato il primo partito con il 27% dei voti surclassando... Segui su affaritaliani.it

Salvini contro Merkel : odio sociale in Germania causato dalle porte aperte ai migranti : Intervista alla radio tedesca Deutsche Welle, nella sua politica migratoria la cancelliera 'sottovalutò il rischio di conflitti sociali'

Sant’Anna di Stazzema - Merkel dice sì : la Germania finanzierà l’Ostello della Pace : La cancelliera Angela Merkel ha accettato di finanziare il progetto dell’Ostello della Pace a Sant’Anna di Stazzema e così il sogno di Enrico Pieri, superstite e promotore dell’iniziativa, potrebbe presto diventare realtà. A distanza di 74 anni, a Sant’Anna, dove il 12 agosto del 1944 i nazisti massacrarono 30 dei 560 abitanti con l’aiuto dei fascisti locali, il progetto di Pieri muove finalmente i primi passi: europeista ...

Germania - neonazisti in piazza “caccia allo straniero”/ Ultime notizie Chemnitz - Merkel : “basta odio razzista” : Germania, neonazisti in piazza a Chemnitz: scontri con gli antifascisti, estrema destra spaventa il Paese "caccia all'immigrato" dopo l'omicidio in Sassonia di un 35enne tedesco(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 19:35:00 GMT)

Germania - 20 feriti in protesta anti-immigrati a Chemnitz. Dieci indagati per saluto nazista. Merkel : “Odio nelle strade” : Una “caccia allo straniero” organizzata dall’estrema destra tedesca, coinvolgendo gruppi xenofobi e neonazisti, che per due giorni ha avuto come teatro le strade della citta orientale di Chemnitz, nel Land della Sassonia. Il giorno dopo gli scontri con i contromanifestanti scesi in piazza lunedì sera per esprimere il loro dissenso alla protesta anti-immigranti, la polizia tedesca parla di 20 persone ferite: due ...

Germania spaventata dalla caccia allo straniero dei neonazisti. Merkel : "Inaccettabile in uno Stato di diritto" : "Quello che abbiamo visto non ha posto in uno Stato di diritto". Lo ha detto Angela Merkel, citando i tumulti e l'odio, che hanno segnato le manifestazioni dei neonazi, ieri e domenica sera a Chemnitz. Merkel ha difeso l'operato della polizia, "ha fatto quello che ha potuto", ma ha sottolineato di trovare "positivo e importante" che il ministro dell'Interno abbia promesso rinforzi alla Sassonia, in caso di bisogno. Merkel ha anche espresso ...