Cosa ha detto Toninelli su Alitalia

Cosa ha detto davvero Calenda sul futuro del Pd : Articolo aggiornato alle ore 18,00 del 18 settembre 2018*. Ai dirigenti del Pd "non importerà" di perdere le prossime elezioni europee e regionali: "Quello che importa a loro è il congresso. Sta diventando un posto in cui l'unico segretario che si dovrebbe candidare è il presidente dell'associazione di psichiatria". Parole dure quelle dell'ex ministro dello Sviluppo Economico, ...

Douglas Costa sbotta : “Scuse a Di Francesco? Non sapete Cosa mi ha detto” : Douglas Costa risponde sui social a coloro i quali invocano le scuse del calciatore bianconero all’avversario Di Francesco “Mi svegliavo alle 5 del mattino da quando avevo 12 anni. Tu non sai quello che mi ha detto, chiudo scusa a tutti quelli a cui devo chiederlo perché ho sbagliato“. Douglas Costa non intende scusarsi con Di Francesco, anzi rincara la dose. Il calciatore della Juventus, dopo lo sputo di ieri ...

