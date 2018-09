ilfattoquotidiano

: RT @fattoquotidiano: Rohingya, Corte penale internazionale dell’Aja apre indagine su deportazioni. San Suu Kyi: “Potevamo gestirla meglio”… - sadape54 : RT @fattoquotidiano: Rohingya, Corte penale internazionale dell’Aja apre indagine su deportazioni. San Suu Kyi: “Potevamo gestirla meglio”… - Cascavel47 : Rohingya, Corte penale internazionale dell’Aja apre indagine su deportazioni. San Suu Kyi: “Potevamo gestirla megli… - fattoquotidiano : Rohingya, Corte penale internazionale dell’Aja apre indagine su deportazioni. San Suu Kyi: “Potevamo gestirla megli… -

(Di martedì 18 settembre 2018) Lade L’Aja avvierà un’preliminare sulledi centinaia di migliaia di musulmanidal Myanmar in Bangladesh. Lo ha annunciato il Procuratore Capo, Fatou Bensouda, che adesso dovrà raccogliere le prove per giustificare l’avvio di un’inchiesta completa. L’arriva subito dopo l’ultima condanna da parte delle Nazioni Unite per ciò che sta succedendo nel paese ai danni della popolazione: il livello di crudeltà usato “è difficile da immaginare, un totale disprezzo per la vita umana”, ha dichiarato l’investigatore Onu, Marzuki Darusman, che guida la missione di ricerca delle prove sulle violazioni commesse in Birmania, presentando un report di 444 pagine in cui si chiede di perseguire i vertici dell’esercito per genocidio. Intervenendo oggi al World Economic Forum di Hanoi, ...