Marcia Cross di Desperate Housewives dopo il cancro si mostra ai fan in un selfie senza

Marcia Cross : «La malattia : perdere i capelli - ma sopravvivere» : PALMA DE MALLORCA, SPAIN – AUGUST 04: Marcia Cross attends the Remus Lifestyle Night 2016 on August 4, 2016 in Palma de Mallorca, Spain. (Photo by Franziska Krug/Getty Images for Marcel Remus) «Sono felice di essere ancora viva, ma sono anche triste perché i miei capelli sono caduti. Ora misurano due centimetri appena». Con questo post su Instagram Marcia Cross, 56 anni, ha rivelato di aver avuto un cancro. L’attrice ha mantenuto il ...