Kim Jong-un | premio Nobel per la strategia

Summit coreano - Kim Jong-un accoglie Moon Jae-in a braccia aperte : ... come la ministro degli Esteri Kang Kyung-wha , è la prima volta che il primo diplomatico sudcoreano va a Pyongyang, , sono arrivati in Corea del Nord anche personalità del mondo degli affari del Sud ...

Il presidente sudcoreano Moon Jae-in è arrivato a Pyongyang per un incontro di tre giorni con Kim Jong-un : Il presidente sudcoreano Moon Jae-in è arrivato a Pyongyang, in Corea del Nord, per un incontro di tre giorni con il leader nordcoreano Kim Jong-un. Quello che inizia oggi è il terzo incontro dell’anno tra Moon Jae-in e Kim Jong-un The post Il presidente sudcoreano Moon Jae-in è arrivato a Pyongyang per un incontro di tre giorni con Kim Jong-un appeared first on Il Post.

Kim Jong Un chiede nuovo incontro con Trump : Durante lo scorso weekend, la Corea del Nord ha festeggiato il suo anniversario con una serie di sfarzosi spettacoli per glorificare il 70esimo anno di governo della dinastia Kim, ma non ha ...

COREA DEL NORD - PARATA 70 ANNI SENZA MISSILI/ Kim Jong-un apre a Trump ma avvisa i soldati : pronti alla guerra : COREA NORD: PARATA SENZA super MISSILI. Ultime notizie, Kim Jong-un opta per una sfilata militare sobria SENZA mostrare i suoi razzi balistici intercontinentali: messaggio agli USA(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 20:21:00 GMT)

Consiglio della Federazione : "Kim Jong-un è favorevole all'unificazione delle due Coree" - : Il leader della Corea del Nord Kim Jong-un è favorevole all'unificazione della Corea del Nord e del Sud, ha detto ai giornalisti il portavoce del Consiglio della Federazione, Valentina Matvienko. "Il ...

Kim Jong-un è pronto ad andare in Russia da Putin : Kim Jong Un ha confermato di essere pronto a recarsi in visita in Russia. A rivelarlo è stata la presidente della Camera alta del parlamento di Mosca, Valentina Matvienko - citata dall'agenzia RIA - che oggi ha incontrato a Pyongyang il leader nordcoreano.Kim "vuole la pace", ha dichiarato dopo l'incontro, durato oltre un'ora. La data della visita, ha precisato, verrà definita per via diplomatica. "Ha confermato di essere pronto e ...

Corea - Kim Jong-un : "Addio al nucleare entro il 2021" : La Corea del Nord è decisa a mantenere la sua promessa di denuclearizzazione . Kim Jong-un, secondo quanto riferito da Chung Eui-yong, consigliere per la sicurezza nazionale del presidente sudCoreano, ...

Il pericoloso stallo dei negoziati tra Trump e Kim Jong-un : Roma. L’America non ha nessun piano di sospendere altre esercitazioni militari congiunte con la Corea del sud, ha detto l’altro ieri alla stampa il segretario alla Difesa americana Jim Mattis. “Abbiamo sospeso alcune (tre, ndr) delle più imponenti esercitazioni militari in virtù della buona fede che

Corea del Nord - Kirill ringrazia Kim Jong-un : ... dopo una visita di Kim Jong Il a Mosca , come segnale di distensione politica nei confronti del Cremlino. Il regime di Pyongyang, infatti, è noto per la durezza con cui ha cercato di eliminare ogni ...

Kim Jong Un : "Sanzioni banditesche contro la Corea del Nord" - : I media di Stato riportano una dichiarazione del leader. Nel mirino "forze ostili" che rispondono alle richieste degli Usa. Il leader nordCoreano Kim Jong Un ha additato "forze ostili" per aver ...

Putin annuncia : pronto a incontrare Kim Jong-un - : Il presidente della Russia Vladimir Putin ha annunciato di essere pronto a incontrare a breve il leader della Corea del Nord Kim Jong-un per discutere le questioni regionali e le relazioni bilaterali. ...

Kim Jong-un è ambiguo. La Corea del sud salva ancora la faccia a Trump : Roma. Il terzo incontro tra il presidente sudCoreano Moon Jae-in e il leader nordCoreano Kim Jong-un si terrà a settembre a Pyongyang. La notizia è stata diffusa con un comunicato congiunto ieri, dopo un incontro a livello ministeriale nella parte nord del villaggio di Panmunjeom, nella Zona demilit