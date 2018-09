FI e il nodo Foa | Mulè | Soluzione più vicina

ilgiornale

(Di martedì 18 settembre 2018) Forza Italia potrebbe dire sì alla nomina di Marcello Foa a presidente della Rai. Dopo le tensioni prima dell'estate, potrebbe essereuna svolta che di fatto cambierebbe radicalmente gli scenari.Ad aprire uno spiraglio sono le parole di Giorgioche ai microfoni di Sky Tg24: "Su Foa c'è stato un cambiamento a 180 gradi sul metodo. Noi abbiamo criticato il metodo usato prima, non abbiamo preclusioni sulla persona. Ora il metodo è cambiato radicalmente. Adesso ci sono tutte le condizioni per arrivare a unadiversa rispetto a quella di prima dell'estate". Le parole del portavoce dei gruppi parlamentari di Camera e Senato di Forza Italia di fatto lasciano intendere che possa esserci una svolta sul fronte di Viale Mazzini. La nomina di Foa dunque potrebbe passare al secondo giro. Per chiudere il cerchio sulla nomina per la presidenza di viale Mazzini però bisognerà ...