: Femminicidio, Conte: 'Impegno per Paese che rispetti donne' - Adnkronos : Femminicidio, Conte: 'Impegno per Paese che rispetti donne' - Azzurra_C : “... le premesse per vivere in un Paese migliore. Un Paese dove le donne vengano rispettate. Un impegno che come uo… - RmcNewsOfficial : #RMCNEWS #Governo, #Conte ribadisce impegno per #redditodicittadinanza: 'Vogliamo ridurre le disuguaglianze nell'a… -

"Lavoreremo per colmare le diseguaglianze nell'accesso al sistema sanitario e contrastare la povertà e le forme di emarginazione sociale.Misure come ildiche il governo si è impegnato a varare,potranno essere utili per reagire a questo". Lo dice il premieraprendo la 68esima sessione del comitato regionale per l'Europa dell'organizzazione mondiale della sanità, in corso a Roma. "Sosteniamo convintamente l'obiettivo della copertura sanitaria universale come priorità dell'Oms",ha aggiunto.(Di lunedì 17 settembre 2018)