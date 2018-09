Pedofilo amico di famiglia filmava gli abusi su un ragazzino di 11 anni I genitori

caffeinamagazine

(Di domenica 16 settembre 2018) Un incubo andato avanti per quasi dodici mesi. Undi, conosciuto da tutta la vita dai, si è rivelato per quello che nessuno vorrebbe mai credere. L’uomoavrebbe dovuto aiutare l’adolescente nell’utilizzo del computer; invece sono cominciati gli, andati avanti per oltre un anno, fino a quando la vittima non ha raccontato quello che gli stava accadendo. Un uomo avrebbe costretto un adolescente a fare sesso con lui, filmando anche ile realizzando materiale pedopornografico. L’orco, un quarantennedi, è stato ora arrestato dai carabinieri della Compagnia di Alatri, in provincia di Frosinone. Dal 2017 fino a qualche settimana fa questa triste storia è andata avanti. La prima ad accorgersi di un mutamento nell’atteggiamento quotidiano del figlio è stata la madre che si è insospettita e, pian piano, è riuscita a farsi ...