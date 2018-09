Mutuo | ecco come trovare il più conveniente e risparmiare

2 - 4 milioni di italiani hanno chiuso in anticipo il Mutuo - Ecco quali case puoi permetterti : Chi ce l’ha fatta ha impiegato poco più di nove anni contro i ventitrè di durata media dei prestiti. Il 25% ha impiegato i suoi risparmi per raggiungere lo scopo, mentre il 13% ha utilizzato la liquidazione dei genitori e un’analoga percentuale ha attinto al proprio Tfr

Mutuo - c'è chi lo estingue prima : ecco in che modo : Sono almeno 2,4 milioni gli italiani che sono riusciti ad estinguere in anticipo il debito con la banca: come hanno fatto