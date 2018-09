Calenda invita a cena Gentiloni | Renzi e Minniti | ' Impediamo la sottomissione del Pd'

Impedire la deriva del Pd? Calenda invita a cena Gentiloni - Renzi e Minniti - : ... rispondendo a Giuliano Da Empoli che gli aveva scritto: 'La Storia non sarà clemente con i quattro leader del Pd, Renzi , Gentiloni , Calenda , Minniti che condividono la stessa linea politica se per ...

Calenda invita Minniti-Renzi-Gentiloni : 12.01 L'ex ministro dello Sviluppo economico Calenda invita a cena Gentiloni, Minniti e Renzi. "Questo è un invito formale, martedì a cena da me per essere operativi e per limiti miei di movimento.Invito pubblico per renderlo più incisivo, ma risposta privata va benissimo",twitta Calenda. Risponde a una sollecitazione dello scrittore Giuliano Da Empoli, vicino a Renzi, che su Twitter aveva invitato i 4 esponenti Pd "a sedersi a un tavolo per ...