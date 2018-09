Atletica | RECORD DEL MONDO | Kevin Mayer firma l’impresa | il Messia del Decathlon! Crolla

oasport

(Di domenica 16 settembre 2018) Domenica 16 settembre entrerà nella storia dell’leggera e passerà alla leggenda come la giornata dei primati. Dopo ildelnella Maratonato da Eliu Kipchoge a Berlino,si consacra realizzando ildeldel decathlon a Talence (Francia). Impresa mastodontica del francese che è riuscito a fare meglio della prestazione monstre confezionata dal fuoriclasse Ashton Eaton ai Mondiali di Pechino 2015. Nel weekend il Campione del, che agli Europei era incappato in tre nulli nel lungo, è stato letteralmente sublime e ha toccato la fantasmagorica quota di 9126 punti, cioè 81 lunghezze in più dello statunitense (9045). Il transalpino è stato perfetto anche nella distribuzione del suo sforzo ottenendo 4563 punti nelle prime cinque fatiche di ieri e altrettanti oggi nella seconda parte di gara. Il 26enne diventa così il quarto uomo a volare ...