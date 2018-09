Simon Yates el Rey de la Vuelta 2018! Disastro Valverde | Mas si prende tappa e secondo

Vuelta a España 2018 : Enric Mas strepitoso! Successo di tappa e seconda piazza in classifica - Simon Yates in trionfo : Ci si aspettava tantissimo dalla ventesima tappa della Vuelta a España 2018. Partenza da Andorra Escaldes e arrivo in vetta al Coll de la Gallina: soli 97 chilometri, con sei GPM da affrontare. Le attese non sono state deluse, ma Simon Yates ha controllato al meglio la situazione gestendo il largo vantaggio a disposizione e portandosi a casa il Successo finale. Tanti cambi di fronte in chiave vittoria di tappa: a spuntarla è stato il ...

Classifica Vuelta a España 2018 : Simon Yates in trionfo - la maglia rossa è sua! Mas e Lopez sul podio : Simon Yates ha vinto la Vuelta a España 2018. Il britannico della Mitchelton Scott ha amministrato la situazione nell’ultimo tappone di montagna e ha così vestito la maglia rossa più bella, quella che conta davvero: domani la passerella di Madrid lo incoronerà definitivamente e gli consegnerà il suo primo Grande Giro. Sul podio salgono anche il giovane spagnolo Enric Mas e il colombiano Miguel Angel Lopez che nell’ultima frazione ...

Vuelta Espana : Pinot vince ad Andorra - Simon Yates sempre più in maglia rossa : Si avvicina in maniera forse decisiva la vittoria finale alla Vuelta Espana per Simon Yates. Nella tappa con arrivo ad Andorra, la terzultima della corsa, lo scalatore britannico ha dato una spallata ad Alejandro Valverde, l’unico che sembrava ancora in grado di poterlo insidiare. La Movistar ha aperto le ostilita' con un attacco di Quintana, ma Yates ha rilanciato con personalita' e brillantezza mettendo alle corde Valverde. La tappa è andata a ...

Vuelta 2018 – Simon Yates ad un passo dalla gloria - ma resta concentrato : “domani può ancora cambiare tutto” : Simon Yates ipoteca la Vuelta 2018 ad una tappa dal termine, ma il ciclista della Mitchelton-Scott resta concentrato: nella tappa conclusiva può cambiare tutto Simon Yates mette una seria ipoteca sulla Vuelta di Spagna 2018. Il capitano della Mitchelton-Scott è stato autore di un’ottima prova nella penultima tappa della grande corsa iberica, corsa quest’oggi, nella quale ha attaccato a 10 km dall’arrivo, recuperando ...

Giro - Tour e Vuelta : quali nazioni sono riuscite nella tripletta lo stesso anno? Gran Bretagna vicina con Simon Yates : Un’impresa più unica che rara. Giro d’Italia, Tour de France e Vuelta di Spagna: vincere tutti e tre i Grandi giri nello stesso anno. A livello individuale esce fuori da ogni possibilità, a livello di nazione invece è già accaduto e la storia si sta per ripetere. quali sono le nazioni che sono riuscite nella tripletta di corse a tappe nello stesso anno solare? La prima a timbrare questo record è stata la Francia. Correva l’anno ...

Vuelta a España 2018 : Simon Yates ipoteca la classifica generale. Domani al britannico basterà amministrare : Un dominio assoluto e davvero incontrastato. Questa volta difficilmente può riaccadere ciò che è successo qualche mese fa al Giro d’Italia, quando Simon Yates aveva dato spettacolo nelle prime due settimane, salvo poi crollare proprio nell’ultimo week-end. Alla Vuelta a España 2018 il corridore britannico si è gestito al meglio venendo fuori proprio sul finale e, ora che ha la Maglia Rossa praticamente in cassaforte, deve solo ...

Vuelta - Simon Yates sempre più padrone : adesso Valverde è a 1'38' : Simon Yates sempre più padrone della Vuelta. A 9 km dall'arrivo, quando la corsa è guidata da Pinot e Kruiswjik, dal gruppo dei big scatta come una fionda il britannico in maglia rossa: due pedalate, ...

Classifica Vuelta a España 2018 : Simon Yates ipoteca la maglia rossa - 1’38” su Alejandro Valverde! : Simon Yates ha ipotecato la conquista della maglia rossa alla Vuelta di Spagna 2018. Il britannico ha attaccato a 10 chilometri dal traguardo della 19^ tappa con arriva in salita ad Andorra Naturlandia e ha guadagnato 1’07” su Alejandro Valverde. Ora l’alfiere della Mitchelton Scott può vantare 1’38” di vantaggio sullo spagnolo quando manca soltanto la durissima frazione di montagna in programma domani per conoscere ...

Vuelta a España 2018 : Thibaut Pinot trionfa ad Andorra - Simon Yates si lancia verso la vittoria finale : Ci si attendeva la battaglia e finalmente la vera e propria sfida c’è stata. Nella diciannovesima tappa della Vuelta a España 2018, 154 km da Lleida ad Andorra il Coll de la Rabassa ha fatto la differenza, vedendo gli scalatori affrontarsi faccia a faccia. A trionfare ancora una volta Thibaut Pinot: il francese della FDJ centra la doppietta dopo la vittoria a Covadonga. Il vero e proprio vincitore odierno però è Simon Yates: show della ...

LIVE Vuelta a España 2018 in DIRETTA : salita interminabile verso Andorra - Valverde e Mas all'attacco di Simon Yates : OASport vi propone la DIRETTA LIVE della diciannovesima tappa della Vuelta a España 2018 : cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di questa corsa. Appuntamento alle ...

LIVE Vuelta a España 2018 in DIRETTA : salita interminabile verso Andorra - Valverde e Mas all’attacco di Simon Yates : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della diciannovesima tappa della Vuelta a España 2018, 154 km da Lleida ad Andorra. Naturlandia. Oggi sarà la penultima occasione per cambiare la classifica generale e ci aspettiamo quindi una tappa spettacolare. L’azione si concentrerà sull’interminabile salita finale del Coll de la Rabassa. Un’ascesa di 17 km con una pendenza media del 6,6%, ma che presenta subito delle rampe dure al 13%. Corridori come ...

Classifica Vuelta a España 2018 : Simon Yates resta in maglia rossa - Alejandro Valverde ed Enric Mas in lotta : Come previsto la diciottesima tappa della Vuelta a España 2018 non ha portato distacchi ai vertici della Classifica generale, con i big che sono arrivati tutti nel gruppo principale. Il britannico Simon Yates resta in maglia rossa con un vantaggio di 25” nei confronti dello spagnolo Alejandro Valverde e 1’22” su Enric Mas. Il migliore italiano è sempre Gianluca Brambilla, che si trova in quindicesima posizione a 11’35”. Di seguito la Classifica ...

Vuelta a España 2018 : è corsa a tre per la vittoria. Simon Yates poco brillante - Alejandro Valverde ed Enric Mas fanno sognare la Spagna : Il durissimo arrivo in salita di Balcón de Bizkaia ha ristretto il numero dei pretendenti alla vittoria della Vuelta a España 2018. Su queste pendenze micidiali, i big non hanno potuto nascondersi e si è capito chiaramente chi ha la condizione per poter ambiare alla conquista della maglia rossa. Dopo la 17ma tappa restano quindi in tre a giocarsi la vittoria: Simon Yates, Alejandro Valverde ed Enric Mas. Oggi l’attuale maglia rossa Yates è ...