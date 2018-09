Microsoft presenta Remixed Reality | la nuova realtà aumentata che “teletrasporta” le

Microsoft presenta una spettacolare Xbox One X a tema Shadow of the Tomb Raider : Manca davvero poco al lancio di Shadow of the Tomb Raider, il capitolo conclusivo di questa nuova trilogia dedicata a Lara Croft che sarà disponibile per PC, PS4 e Xbox One a partire dal prossimo 14 settembre.Nonostante non si tratti più di un'esclusiva Xbox, Microsoft ha voluto comunque celebrare l'uscita del gioco presentando una spettacolare Xbox One X dedicata proprio alla nuova avventura di Lara. La console vanta un design dettagliatissimo ...

Xbox : Microsoft presenta il controller Elite nella versione White Special : I videogiocatori che attendevano in questi ultimi giorni la presentazione ufficiale dell’Xbox Elite controller 2.0 non sono stati accontentati ma Microsoft ha comunque riservato una novità a riguardo. Se fino a poche ore fa il controller era disponibile soltanto nella colorazione scura, a partire da oggi può essere acquistata anche quella bianca nella sua versione White Special. A livello tecnico non abbiamo nulla di nuovo (compresa la ...

Oggi è il giorno di Washburn? Microsoft potrebbe presentare un controller da $149 : Di un nuovo annuncio di Microsoft in ambito hardware si parla ormai da diverso tempo ma anche la Gamescom 2018 ci ha lasciato a bocca asciutta. Tuttavia i rumor riguardanti un nuovo accessorio continuano a susseguirsi e si concentrano in particolare sul progetto nome in codice Washburn. Il reveal di Washburn potrebbe avvenire già nella giornata di Oggi? Alcuni indizi lo confermerebbero.ThisGenGaming li ha raccolti sulle proprie pagine ...

Vuoi presentare la tua idea AI? Adesso puoi farlo con un concorso di Microsoft : Microsoft sta invitando i ricercatori IA pieni di idee a presentare al pubblico i loro progetti grazie ad un concorso ufficiale che prevede anche alcuni interessanti premi. La Microsoft AI idea Challenge, questo il nome del contest, è quindi rivolta a sviluppatori, studenti e professionisti che sperimentano soluzioni innovative per l’intelligenza artificiale. Il concorso fornisce anche una piattaforma appositamente sviluppata per ...

Microsoft presenta l'Armed Forces II - un bellissimo controller mimetico per Xbox : Nel corso degli anni Microsoft ha messo in commercio una vasta gamma di controller Xbox personalizzati, permettendo ai giocatori di scegliere il loro preferito tra decine e decine di design, uno più bello dell'altro.Sulle pagine di Xbox Wire Microsoft ha annunciato oggi l'arrivo di un nuovo design per l'Xbox Wireless controller, l'Armed Forces II, una periferica dalle tinte mimetiche tendenti al verde che siamo certi farà innamorare più di ...

Microsoft presenta ufficialmente Surface Go [PREORDINE A PARTIRE DA 459€] : [AGGIORNAMENTO] Come già preannunciato in precedenza, Surface GO è ufficialmente disponibile al preordine anche in Italia. Finalmente ci siamo: dopo tante indiscrezioni Microsoft ha annunciato ufficialmente il nuovo Surface Go, il 2-in-1 economico dedicato al settore scolastico e business con l’obiettivo di fare concorrenza all’iPad di casa Apple.-- Le caratteristiche del dispositivo si sono rivelate alla fine corrispondenti a ...

Microsoft presenta Surface Go - il “2 in 1” in versione low cost : Da qualche tempo ormai si parlava in via non ufficiale della volontà di Microsoft di lanciare sul mercato un tablet più economico della linea Surface. Ebbene le voci di corridoio per una volta si sono trasformate in realtà, e la fantomatica tavoletta è stata annunciata poche ore fa: si tratta di Surface Go, un tablet 2 in 1 con display da 10 pollici che arriverà ad agosto e che la casa di Redmond propone al pubblico al prezzo di 459 ...