Ciclismo – Tour of China I | la Nippo Vini Fantini sorride | secondo posto nella classifica

Ciclismo - Gianni Moscon : ‘Il Tour de France è stato una vergogna’ : È un Gianni Moscon [VIDEO] impetuoso e voglioso di rivincite quello che si appresta a tornare in gruppo. Oggi scade infatti la squalifica di cinque settimane inflittagli per la sbracciata verso Elie Gesbert durante la quindicesima tappa del Tour de France e sabato con la Coppa Agostoni riprendera' la sua tormentata stagione. Nel giorno in cui è terminata la sanzione Moscon ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport in cui è uscito ...

Ciclismo - Geraint Thomas rinnova con il Team Sky. Il vincitore del Tour de France firma un triennale : Geraint Thomas ha rinnovato il contratto con il Team Sky per ben tre anni. Il vincitore dell’ultimo Tour de France proseguirà dunque la propria carriera con la corazzata britannica grazie alla quale è riuscito a esplodere nel corso delle ultime stagioni. Il gallese, attualmente impegnato al Giro di Gran Bretagna dopo il trionfo alla Grande Boucle, era uno dei pezzi di mercato più pregiati visto il rapporto in scadenza con la formazione ...

Ciclismo - c'è il tessuto anti sbucciature Lo fa Santini - test al Tour de France : Durante la nona tappa, la Arras-Roubaix, l'atleta lettone Toms Skuji della squadra Trek-Segafredo è caduto senza riportare escoriazioni nell'area del fianco, perché indossava Impact, un calzoncino ...

Ciclismo - prosegue la tappa cinese della Nippo Vini Fantini : sabato scatta il Tour of China : Dal 8 al 15 di settembre andrà in scena il Tour of China I, che proseguirà dal 17 al 23 con il Tour of China II Dopo la vittoria di tappa e della classifica generale del Tour of Xingtai continua la trasferta cinese del team Nippo Vini Fantini Europa OVini. Dal 8 al 15 di settembre andrà in scena il Tour of China I, che proseguirà dal 17 al 23 con il Tour of China II. LA FORMAZIONE. Per il primo dei due Tour saranno 6 gli atleti al via per ...

Ciclismo - annullato il Tour de Hokkaido : terremoto di magnitudo 6.8 : Ciclismo, annullato il Tour de Hokkaido a seguito di un terremoto di magnitudo 6.8 che ha colpito l’isola giapponese In Giappone, un terremoto di magnitudo 6.8, ha spaventato la popolazione causando danni e purtroppo anche morti. Almeno otto vittime e 40 dispersi, con conseguenze anche sul Tour de Hokkaido, ovviamente annullato. “Terribile terremoto nella notte sull’isola di Hokkaido. Atleti e staff #OrangeBlue presenti ...

Ciclismo - splendido successo della Nippo Vini Fantini : Damiano Cima conquista il Tour of Xingtai : Il corridore della Nippo Vini Fantini conquista sia la maglia gialla di leader che quella verde a punti Damiano Cima vince il Tour of Xingtai, vincendo la classifica generale e la classifica a punti della competizione cinese. Dopo la vittoria nella prima tappa si tratta quindi del secondo successo in carriera per il neo-pro bresciano. Una maglia gialla formalmente sulle spalle di Damiano Cima, ma moralmente indossata e sudata da tutto il ...

Ciclismo – Tour of Xingtai - la Nippo Vini Fantini Europa Ovini impegnata nella trasferta cinese : La gara asiatica alla sua seconda edizione vedrà al via 5 corridori della Nippo Vini Fantini Europa OVini, con obiettivi di tappa e di preparazione in vista del Tour of China. Hayato Yoshida il leader designato per gli arrivi in volata Dal 3 al 5 settembre il team Nippo Vini Fantini Europa OVini inizierà la lunga trasferta cinese, composta da 3 gare: Tour of Xingtai, Tour of China I e Tour of China II. A guidare il team in ammiraglia in ...

Ciclismo - Froome e Thomas motivano la rinuncia alla Vuelta : 'C'è il Tour of Britain' : Dopo i successi di Giro d’Italia e Tour de France, per il Team Sky si preannuncia una Vuelta Espana [VIDEO] con obiettivi più limitati. Al terzo grande giro della stagione la squadra britannica si presentera' al via con uno schieramento forte ma senza i suoi leader. Non ci saranno infatti né Chris Froome, campione in carica nella corsa spagnola, né il fresco vincitore del Tour de France Geraint Thomas. La Sky in Spagna contera' su Michael ...

Ciclismo - Matteo Trentin : “La vittoria agli Europei? Non realizzo. L’Italia è cresciuta - ora siamo grandi. E sul World Tour…” : Matteo Trentin si è consacrato settimana scorsa laureandosi Campione d’Europa a Glasgow interpretando al meglio la gara, trovando la fuga giusta insieme a Davide Cimolai e poi imponendosi in uno sprint regalare. Domani il Trentino sarà in corsa alla Classica di Amburgo, suo primo giorno con la maglia di imperatore continentale sulle spalle. L’uomo della Mitchelton Scott deve ancora realizzare quanto compiuto a Glasgow come ha ...

La follia dei tifosi al Tour e l’obiettivo Vuelta - Nibali schietto : “troppi supporter ubriachi - così il Ciclismo è un circo” : Vincenzo Nibali in ripresa dopo la caduta al Tour de France 2018, il corridore della Bahrain-Merida pronto a cimentarsi alla Vuelta di Spagna Dopo la caduta alla dodicesima tappa del Tour de France 2018, Vincenzo Nibali ha iniziato un percorso che lo porterà alla guarigione. Un’operazione per rimettere a posto la vertebra ed una riabilitazione già avviata per il ciclista, che punta a rimetterlo in sella per la Vuelta di Spagna (al ...

Ciclismo BinckBank Tour : Kittel sbaglia ancora - festeggia sempre la Quickstep : È iniziato con l’ennesima vittoria della Quickstep l’appuntamento con il BinckBank Tour [VIDEO], la corsa a tappe tra Olanda e Belgio che continua il serratissimo calendario del World Tour. In una giornata di pioggia e su un percorso pianeggiante la corsa si è conclusa con uno sprint generale in cui è emersa una volta di più la capacita' della Quickstep di mettere nella posizione migliore i propri velocisti. In assenza di Gaviria e Viviani, i ...

Ciclismo – Che batosta per Moscon : pesante sospensione dopo il brutto gesto al Tour de France : L’UCI ha preso un’importante decisione riguardo il gesto antisportivo di Gianni Moscon al Tour de France 2018: il trentino sospeso per 5 settimane La commissione disciplinare dell’Uci (Unione ciclistica internazionale) ha sospeso Gianni Moscon per 5 settimane, fino al 12 settembre 2018. Il corridore trentino del team Sky è stato punito per l’episodio avvenuto durante la 15esima tappa del Tour de France il 22 giugno ...