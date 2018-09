“Uno spreco” Cristel Carrisi | il pensiero su mamma e papà | cosa dice di Al Bano e Romina

caffeinamagazine

(Di venerdì 14 settembre 2018) Fare infuriare Alormai sembra alquanto facile. Questa settimana il Leone di Cellino San Marco è stato sulle prime pagine dei giornali per tre giorni consecutivi: prima l’annuncio del ritiro dalle scene musicali, poi la smentita. E così Alha sottolineato come sì, ci sarà una pausa a partire dal 1 gennaio 2019: “Ma solo di tre mesi. Devo revisionare le mie corde vocali. Non è un ritiro. Mi sono stancato di doverlo ripetere: non esco di scena!”. Anche perché a quanto pare il Leone di Cellino San Marco presto sarà impegnato in una fiction: “La Publispei mi ha offerto una fiction di sei puntate”. Posizione, sul presunto ritiro, che non muta neanche all’interno del salotto di Pomeriggio Cinque: “Mi sembra di aver parlato chiaro – ha detto ospite da Barbara d’Urso – ritorno a cantare dopo la paura perché ...