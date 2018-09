Niccolò Bettatini a Verissimo | “Vedere i miei genitori soffrire mi ha fatto più male

superguidatv

Simona Ventura e il figlio Niccolò Bettarini, ospiti domani a Verissimo, parlano per la prima volta della terribile aggressione subita dal ragazzo lo scorso luglio. Simona Ventura e Niccolò Bettarini a Verissimo. Ospiti del salotto di Silvia Toffanin madre e figlio hanno parlato un pò della vicenda accaduta al giovane ragazzo qualche mese fa. Simona confida: Da pochi mesi a questa parte vivo le esperienze della vita e di lavoro con un'altra percezione. Abbiamo vissuto questa cosa come un grande segnale, come a dirci che i valori sono altri. Niccolò Bettarini parla delle dolorose emozioni vissute in quegli attimi: Penso sia normale avere paura in certi momenti e mentre mi portavano in ospedale, continuavo a ripetermi che non potevo e non volevo morire in quel modo". E aggiunge: Chi ha sofferto di più è stata la mia famiglia. Per la prima volta ho visto mio padre piangere. Mamma e papà ...