Ascolti TV | Giovedì 13 settembre 2018 : Non Dirlo al Mio Capo 2 - Lino Guanciale Su Rai1 Non Dirlo al Mio Capo 2 ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 San Andreas ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 l’incontro valido per i Mondiali di Volley 2018 Italia – Belgio ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Pintus@Ostia Antica ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%). Su Rai3 ...

Ascolti TV | Giovedì 6 settembre 2018. Don Matteo 16.18%-19.49% - Nations League ferma al 10.89%. X Factor riparte dal 4.14% : Terence Hill Nella serata di ieri, Giovedì 6 settembre 2018, su Rai1 la fiction in replica Don Matteo ha conquistato 3.468.000 spettatori pari al 16.18% di share, nel primo episodio, e 3.238.000 pari al 19.49%, nel secondo episodio. Su Canale 5 la partita della Nations League Francia-Germania ha raccolto davanti al video 2.327.000 spettatori pari al 10.89% di share. Su Rai2 la serie Rosewood ha interessato 863.000 spettatori (3.97%), nel primo ...

Ascolti tv giovedì 6 settembre 2018 : Prime Time Su Rai 1 Don Matteo 10 ha registrato .000 telespettatori, share % e .000, %. Su Rai 2 Rosewood ha registrato .000 telespettatori, share % e .000, %. Su Rai 3 Il film Before I Go to Sleep ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 Germania - Francia, UEFA Nations League, ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Battiti Live Compilation ha registrato un netto di .000 ...

Ascolti TV | Giovedì 30 agosto 2018. Don Matteo 16.2% - Colpa delle Stelle 9.7%. Flop Rai4 con The Americans (0.5%) : Colpa delle Stelle Nella serata di ieri – 30 agosto 2018 – su Rai1 la fiction in replica Don Matteo ha conquistato 2.824.000 spettatori pari al 16.2% di share. Su Canale 5 il film Colpa delle Stelle ha appassionato 1.626.000 spettatori con il 9.7%. Su Rai2 la serie Rosewood ha interessato 853.000 spettatori pari al 5.1% di share. Su Italia 1 l’ultima puntata del Battiti Live ha intrattenuto 1.029.000 spettatori (6.5%). Su Rai3 ...

Ascolti tv giovedì 30 agosto 2018 : Prime Time Su Rai 1 Don Matteo 10 ha registrato .000 telespettatori, share % e .000, %. Su Rai 2 Rosewood ha registrato .000 telespettatori, share % e .000, %. Su Rai 3 La miniserie Una strada verso il domani: Ku'damm '56 ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 Il film Colpa delle stelle ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Battiti Live ha registrato un netto di .000 ...

Ascolti TV | Giovedì 23 agosto 2018. Vince Don Matteo (15%) - il 9.8% per la fine dell’agonia di Sacrificio d’Amore : Sacrificio d'Amore Su Rai1 la fiction in replica Don Matteo ha conquistato 2.443.000 spettatori pari al 15% di share. Su Canale 5 l’ultima puntata di Sacrificio d’Amore ha ottenuto 1.489.000 spettatori con il 9.8%. Su Rai2 la serie Rosewood ha interessato 748.000 spettatori pari al 4.7% di share. Su Italia 1 la quarta puntata del Battiti Live ha intrattenuto 987.000 spettatori (6.7%). Su Rai3 Apple tree yard – In un vicolo ...

Ascolti tv giovedì 23 agosto 2018 : Prime Time Su Rai 1 Don Matteo 10 ha registrato .000 telespettatori, share % e .000, %. Su Rai 2 Rosewood ha registrato .000 telespettatori, share % e .000, %. Su Rai 3 La miniserie Apple Tree Yard - In un vicolo cieco ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 Sacrificio d'amore ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Battiti Live ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su ...

Ascolti TV | Giovedì 16 agosto 2018. Don Matteo 16.2% - male Immaturi (8.4%). In Onda 7.5% : Luigi Di Maio ospite di In Onda Su Rai1 la fiction in replica Don Matteo ha conquistato 2.471.000 spettatori pari al 16.2% di share. Su Canale 5 il film Immaturi ha raccolto 1.308.000 spettatori pari all’8.4% di share. Su Italia 1 ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 la serie Rosewood ha interessato 724.000 spettatori pari al 4.9% di share. Su Italia 1 la terza puntata del Battiti Live ha intrattenuto ...