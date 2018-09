http://feedproxy.goo

: Radiazioni elettromagnetiche: gli smartphone più pericolosi: SAR, acronimo per Specific… - giannifioreGF : Radiazioni elettromagnetiche: gli smartphone più pericolosi: SAR, acronimo per Specific… - elenabagnoli : Desideri PROTEGGERTI DALLE RADIAZIONI ELETTROMAGNETICHE del tuo CELLULARE? Proteggere te ed eventualmente i tuoi fi… - 69conigli : Smartphone e radiazioni elettromagnetiche: ecco i modelli Android e iOS più a rischio -

(Di domenica 9 settembre 2018) SAR, acronimo per Specific Absorption Rate o tasso d’assorbimento specifico (delle), è una delle caratteristiche delloche, generalmente, non viene presa in considerazione eppure è molto importante per la salute. Ogniha un proprio valore SAR che definisce la quantità diemesse dal campo elettromagnetico generato dalloe dalle sue antenne. Valori più alti indicazioni maggiorie di conseguenza maggiori danni per la salute. Considerando che losi tiene vicino l’orecchio, e quindi alla testa, è molto importante conoscere il valore SAR dello. Al momento dell’acquisto si dovrebbe considerare gli, Android e iOS, con il minor valore del tasso d’assorbimento e stare lontani da quelli che invece hanno i valori più alti. Statista, il portale delle ...