huffingtonpost

: La tempesta Florence diventa un uragano: scatta l'allerta sulla East Coast - HuffPostItalia : La tempesta Florence diventa un uragano: scatta l'allerta sulla East Coast - HuffPostItalia : La tempesta Florence diventa un uragano: scatta l'allerta sulla East Cost - StaserasolounTG : RT @EpsonMeteo: La tempesta tropicale #Florence è sempre più intensa e si prevede che nelle prossime ore diventi un uragano. Dovrebbe avvic… -

(Di domenica 9 settembre 2018) Ladovrebbe trasformarsi oggi in un"maggiore e pericoloso" lungo la costa sud-est degli Stati Uniti. Lo fa sapere il Centro nazionale degli uragani (Nhc) esortando alla prudenza. Le persone "lungo le coste orientali americane, in particolare nel nord della Florida fino alla Carolina del Nord, dovrebbero monitorare da vicino il passaggio di", ha fatto sapere il Centro."Si prevede chediventerà unimportante e pericoloso vicino alla costa sud-orientale degli Stati Uniti" da domenica sera "e il rischio di impatti diretti continuerà a crescere", ha aggiunto. Tuttavia, a causa dell'incertezza dei suoi movimenti e intensità, "è troppo presto per determinare il momento esatto, la posizione e l'entità di questi impatti". Il governatore della Carolina del Nord, Roy Cooper, ha dichiarato venerdì lo ...