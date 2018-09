Epidemia di polmonite a Brescia | due morti sospette ' non dovute a legionella'

Epidemia di polmonite nel Bresciano - disposta l’autopsia due morti : Sono stati disposti accertamenti sulle morti di un 85enne di Carpenedolo e di una 69enne di Mezzane di Calvisano, nel Bresciano , per valutare se i decessi siano collegati ai casi di polmonite che hanno stanno interessando la Bassa Bresciana Orientale. disposta l’autopsia per chiarire le cause della morte. Solo gli accessi al Pronto soccorso degli o...

C'è una sospetta Epidemia di polmonite in provincia di Brescia : negli ultimi giorni si sono registrati 150 casi : C'è una sospetta epidemia di polmonite nella Bassa Bresciana orientale, fra i comuni di Montichiari e Calvisano. negli ultimi giorni, secondo il Giornale di Brescia, si sono registrati più di 150 casi. L'Agenzia di Tutela della Saluta (ATS) di Brescia