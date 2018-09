“Viva l’Italia!” Gerardo Greco | guai in arrivo | causa in arrivo? Il suo programma è a

caffeinamagazine

(Di sabato 8 settembre 2018) Rete 4 si rifà il look per la nuova stagione. La rete Mediaset, come ampiamente annunciato nel corso della presentazione dei palinsesti 2018/2019, vivrà una sorta di anno zero. Tanti cambiamenti in, alcuni di questi già andati in porto come l’avvento disulla poltrona più ‘ambita’: quella di direttore del telegiornale. Il giornalista, infatti, dallo scorso 10 agosto è al ‘vertice’ della redazione di Rete4: “Dalle prossime settimane metteremo in atto una vera e propria rivoluzione” ha dichiarato all’Ansa Mauro Crippa, dg Informazione Mediaset. Nato a Roma nel 1966, laureato in scienze politiche,ha svolto in Rai gran parte della sua esperienza professionale. Corrispondente da New York per il Tg2 e il Tg1 (2001-2013), successivamente conduttore di UnoMattina Estate e dal 2013 al 2017 di Agorà su Rai3, è stato anche ...