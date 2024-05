Panchina Milan - Marchetti | De Zerbi affascinante Thiago Motta piace

Non siamo arrivati ai livelli del casting di Aurelio De Laurentiis per il dopo-Spalletti, ma la panchina del Milan fa sicuramente gola a tanti... Continua a leggere>>

2024-05-03 22:58:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calciomercato.com: Non siamo arrivati ai livelli del casting di Aurelio De Laurentiis per il dopo-Spalletti, ma la panchina del Milan fa sicuramente gola a tanti e Gerry Cardinale, ... Continua a leggere>>

Per il milan torna di moda Conceicao, in lizza per la panchina con altri due allenatori portoghesi - C'è un altro candidato per la panchina del milan, il suo nome è Sergio Conceicao. L'ex calciatore di Lazio, Inter e Parma da anni viene affiancato a squadre di Serie A, ma ora pare nel radar dei ... Continua a leggere>>

milan, intreccio con il Bayern per la panchina: Rangnick “inguaia” i rossoneri - Il milan è alla ricerca di un nuovo allenatore per la prossima stagione: le volontà del club rossonero si intrecciano con il Bayern Monaco ... Continua a leggere>>

Il tecnico italiano, accostato anche a qualche panchina di primo livello, ora sembra orientato a proseguire in Inghilterra - Il milan si era interessato a lui dopo lo stop all’affare con Lopetegui, ma la clausola di 14 milioni di euro che serve pagare al Brighton per liberarlo era sempre stata percepita come un problema. Continua a leggere>>