Thiago Motta esalta Zirkzee - Inter senti | Marcato stretto ma grande spirito!

Riccardo Calafiori , difensore del Bologna nonchè obiettivo di mercato di top club come la Juventus, ha parlato a Sky dopo il pareggio per 0-0... Continua a leggere>>

“Penso che sia stata una partita molto equilibrata, tra due buonissime squadre. In questo equilibrio ci sono state delle occasioni, una partita molto bella e combattuta dal primo all’ultimo. Non penso che il Torino ci ha messo in difficoltà, giocare qui però è difficile non solo per noi, ma per ... Continua a leggere>>