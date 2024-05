Coronavirus - allarme negli Usa per la variante KP 2 che resiste ai vaccini | Prepariamoci a una probabile ondata estiva

(Di venerdì 3 maggio 2024) Dagli Stati Uniti arrivano notizie poco rassicuranti riguardo il. Ci sarebbe infatti una nuova, la KP.2, riscontrata nel 24,9% dei contagi. Che, secondo quanto dichiarato dagli scienziati americani, «presenta una mutazione nella proteina Spike (che il virus utilizza per agganciarsi alle cellule), e quest’ultima sembra non rispondere alle versioni aggiornate dei». Tutto questo potrebbe preannunciare una nuovadi contagi in estate,Stati Uniti ma anche in Europa, considerando la velocità con la quale lariesce a propagarsi. La JN.1 Ladominante a livello mondiale, al momento, è la JN.1, che ha causato un’impennata nei contagi all’inizio dell’anno. Da essa, scrive Repubblica, deriva una famiglia di ...

Scontro tra auto e furgone, incidente stradale sulla variante di Porte - Incidente stradale e disagi alla viabilità a seguito dell’incidente, avvenuto oggi pomeriggio fra il Carrefour di Abbadia e il viadotto della variante di Porte. Continua a leggere>>

Una nuova variante Covid preoccupa gli Stati Uniti: la KP.2 può resistere ai vaccini - Negli Stati Uniti preoccupa la rapida diffusione della nuova variante KP.2., che ha già superato la precedente JN.1, soprattutto per la sua velocità di trasmissibilità. Inoltre uno studio ha dimostrat ... Continua a leggere>>

Vaccino Covid non uguale per tutti, come la genetica influenza la risposta del nostro corpo al siero - Covid, il vaccino anti-pandemia non era uguale per tutti: lo studio che rivela le reazioni al virus del nostro corpo. Continua a leggere>>