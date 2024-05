David di Donatello 2024 | Garrone-Cortellesi 7 a 6 Vincono i migranti-eroi e i diritti delle ragazze Tutti i premiati

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 4 maggio 2024) Roma, 4 maggio– Una metà. Evento dell’anno, C’è ancora domani di Paola, raccoglie molti, 6, ma è Io capitano di Matteo, già candidato per l’Italia agli Oscar, ad aggiudicarsi 7tra i quali i principali: ildicome ‘Miglior film’ e per la ‘Migliore regia’. Paolavince come ‘Miglior esordio alla regia’, ricevendo la statuetta dal premio Oscar Paolo Sorrentino, e ancora come ‘Migliore attrice protagonista’ e ancora per la ‘Migliore sceneggiatura originale’, oltre al ‘Giovani’, assegnato dai ragazziscuole superiori, al ‘dello Spettatore’, già meritato per gli oltre 5 milioni di presenze in sala. ...