La corsa delle Europee con duello Nardella-Renzi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 3 maggio 2024) Firenze, 4 maggio 2024 – Pronti, via. La campagna elettorale per le elezioniè già nel vivo a poche ore dall’ufficializzazioneliste. Molte le speranze, pochi i posti perché nella circoscrizione Italia Centrale (Toscana, Lazio, Umbria, Marche) i toscani partono svantaggiati dall’ampiezza di un collegio che comprende Roma e tutto il Lazio. Sognare è lecito per la pattuglia di toscani che si presenta al via sia nelle fileforze di maggioranza che di op posizione. Chiamati al voto ol tre 9 milioni e mezzo di elettori. Nel 2019 presero il volo in 15 con la Lega a farla da padrone (6 parlamentari) e poi il Pd (4 tra cui il compianto David Sassoli). Anche in quel caso, come adesso, erano della partita sia Giorgia Meloni che Antonio Tajani, entrambi eletti. Stravinse il Carroccio con il 33,4%. Stavolta lo scenario è ...