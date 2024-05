F1 - Sky Sport | Fia verso il no alla deroga per Kimi Antonelli sulla Williams a Imola

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 4 maggio 2024) Dopo le indiscrezioni degli scorsi giorni, scaturite dai test ‘segreti’ dicon Mercedes, prima in Austria e poi a, Will Buxton, giornalista e presentatore britannico legato al mondo della Formula 1, aveva rilanciato l’ipotesi di poter vedere già il giovante talento italianoguida delladi Logan Sargeant durante il prossimo GP di. Un’ipotesi che però è naufragata proprio grazienotizia arrivata a Skydurante le Sprint Qualifying del GP di Miami. Infatti, come riportato in diretta e poi, in seguito, a Paddock Live Show, laaveva inoltrato la richiesta diFia per far subentraredurante la stagione proprio a ...