Alfa Romeo Junior | al via gli ordini delle versioni base

(Di sabato 4 maggio 2024) Il Biscione ha recentemente lanciato ledell’, offrendo un accesso più economico al marchio. Le nuovepartono da 29.500 euro per l’ibrida e 39.500 euro per l’elettrica, rappresentando un risparmio significativo rispetto alle varianti Speciale. Specificamente, il modello ibridoè più economico di 2.400 euro rispetto alla versione Speciale, che è quotata a 31.900 euro. Analogamente, la versione elettricaha un prezzo di partenza uguale a quella Speciale, ma con la versione Speciale che arriva a 41.500 euro, il risparmio potenziale è di 2.000 euro. Laibrida è equipaggiata con un motore MHEV 1.2 da 136 CV, ...

