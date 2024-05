Getafe – Atletico | Bordalás | Se ci fossero stati Mayoral o Enes Unal probabilmente non avremmo perso

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 4 maggio 2024) La Liga: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Sport: Josélamentó la derrota frente al Athletic Club, en un partido en el que dominaron los últimos minutos contra un rival con nueve jugadores. Apuntó que si hubieran estado sobre el césped jugadores como Borja, lesionado, o, que salió en el mercado de invierno, “posiblemente” no habrían perdido. “Es una auténtica pena porque hemos hecho un buen partido, pero esto es élite y nos han penalizado los dos errores en defensa. Hemos dominado incluso once contra once pero la falta de acierto nos ha privado de conseguir un buen resultado. El mejor ha sido Unai Simón, sin duda. Ha hecho paradas de mucho mérito”, declaró tras el duelo. Para el técnico azulón su equipo se “vació y solo la falta de acierto privó del ...