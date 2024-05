Trotta | Kvaratskhelia? Gli offrirei un contratto per altri cinque anni - con una clausola alta

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di sabato 4 maggio 2024) Ivano, allenatore ed ex calciatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Tutti al Var” su Sportitalia.Queste le sue parole sul Napoli e sul rinnovo dicon il club azzurro: Secondovincere la Conference può considerarsi un successo per la stagione della Fiorentina? “Italiano sta dimostrando di essere un grande allenatore. Vincere la Conference è importante. Ci si chiede spesso se sia pronto al salto in una piazza come Napoli, ma Firenze non è certo così semplice da gestire. Pertanto, credo che Italiano sia pronto allo step successivo”. Cosa pensa delle dichiarazioni di De Laurentiis al termine della prima sul film “Sarò con te”? Il patron ha affermato che puntare a due scudetti di fila è da illusi… “Ripetersi è sempre difficilissimo, lo sappiamo. Tuttavia, ci sono tanti modi di perdere ...