L’ex leggenda del Newcastle United è stato nominato allenatore di un club fuori campionato recentemente retrocesso

(Di sabato 4 maggio 2024) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: La squadra con sede nel nord-est dei Blyth Spartans hail suo nuovoin vista della prossima stagione 2024/25. La Green Army purtroppo ha subito la retrocessione dalla National League North e quindi si è separata dalcapo Jon Shaw. Dopo essererilevato anche dal magnate immobiliare diIrfan Liaquat, con il coinvolgimento anche delattaccante del Leicester Steve Howard, i fan delsperano che presto seguano progressi. GUARDA Le più grandi faide calcistiche di tutti i tempi I fan della Premier League dei primi anni 2000 conosceranno il nome Nolberto Solano ed è il 49enne che èdagli Spartans. Conosciuto per le sue abilità con i ...

Cambio in panchina in casa Camerun : è Marc Brys il nuovo commissario tecnico. Il 61enne belga prende il posto di Rigobert Song , reduce dall’eliminazione nei quarti di finale della Coppa d’Africa 2024. L’ex mister di Louvain e Saint-Trond, alla sua prima esperienza su una panchina africana, sarà ... Continua a leggere>>

Bologna , 11 aprile 2024 – "Un pensiero va alle vittime e ai loro familiari per la tragedia di Suviana". Inizia con il ricordo della strage alla centrale idroelettrica che ha colpito Bologna e tutta Italia in questi giorni, la conferenza stampa di Thiago Motta a due giorni dalla gara casalinga ... Continua a leggere>>

L’ex Fere Carbone torna in panchina rilevando Zenga - Carbone ha guidato la Ternana per 22 partite nella stagione 2016-17, prima di venire esonerato e lasciare il posto Liverani ... Continua a leggere>>

Non solo Fontecchio, il basket Usa è pazzo di un altro pescarese: Marcello Di Russo - Si tratta di Marcello Di Russo ed è il primo coach di formazione italiana a essere nominato capo allenatore in una squadra di basket della NCAA. Allenerà nella prossima stagione il City College di New ... Continua a leggere>>

Serie A, da Conte a Mourinho: gli allenatori svincolati - Un altro allenatore sulla cresta dell’onda è senza dubbio Julen ... battendo i Rangers di Glasgow in finale. Il serbo è stato nominato MVP della competizione. Nell’Eintracht c’erano anche Kamada e ... Continua a leggere>>