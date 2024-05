Elezioni europee - Bandecchi vince in Cassazione | Saremo con Alternativa Popolare anche nel centro Italia – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 3 maggio 2024) «Ho appena vinto inil ricorso e sononel». Così il sindaco di Terni e leader diStefano, su Instagram, annuncia l’esito del ricorso presentato per l’esclusione delle sue liste tutte le circoscrizioni tranne che al Sud. «E ne ho sentiti di imbecilli, come Ferranti: uno che fa il politico nel consiglio di Terni e che oggi ha fatto il maestrino dicendomi che “sono un piagnone perché voglio andar alleUe ma non mi spetta”». Oggiha parlato in conferenza stampa nella sede di Unicusano a Roma: «Tra tre anni e mezzo (alle politiche ndr) Stefanoci sarà perché l’va cambiata. Non pensavamo di prendere il 90 % ...