David 2024 - tutti i vincitor - da C’è ancora domani a Io Capitano

(Di venerdì 3 maggio 2024) Il 3 maggio, presso il Teatro 5 di Cinecittà a Roma, si è tenuta la 69esima edizione deidi Donatello, il più prestigioso premio cinematografico italiano, organizzato dall’Accademia del cinema italiano. Il grande favorito della vigilia, C’è, forte di ben 19 candidature, raccoglie meno di quanto auspicato, con ‘soli’ 6 riconoscimenti, tra cui Miglior attrice e Miglior regista esordiente. Ad accaparrarsi i due premi più importanti di serata è invece l’altro grande nome dell’anno, Io, con ben sette statuette complessive. Outsider atteso Marco Bellocchio, che con Rapito fa incetta di premi ‘tecnici’ (le statuette saranno poi cinque in totale). Notevoli zampate anche per Palazzina LAF, con tre premi, mentre i grandi delusi di serata sono Nanni Moretti e Alice Rohrwacher, ...

