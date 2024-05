Governo | al via cabina regia su Piano Mattei

“Dobbiamo agire in fretta per salvare la pineta di Castel Fusano che, con il suo ricco e variegato biosistema, rappresenta uno dei più importanti polmoni verdi della nostra città. Come Alleanza Verdi-Sinistra chiederemo al nostro consigliere regionale Claudio Marotta di presentare in Consiglio ... Continua a leggere>>