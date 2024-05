Truffa sui fondi per il Covid - i pm | Processate Santanchè

(Di sabato 4 maggio 2024) La procura di Milano ha chiesto il processo per Danielain relazione alla presuntaai danni dell’Inps suiintascati dal gruppo Visibilia, di cui lei è first appeared on il manifesto.

Truffa sui fondi europei . Il sindaco di Bari , Antonio Decaro , ha revoca to la delega all' assessore al Bilancio , Alessandro D'Adamo, dopo essere stato "informato della esistenza di una... Continua a leggere>>

Truffa sui fondi europei . Il sindaco di Bari , Antonio Decaro , ha revoca to la delega all' assessore al Bilancio , Alessandro D'Adamo, dopo essere stato "informato della esistenza di una... Continua a leggere>>

Tempo di lettura: < 1 minutoDopo gli avvisi di garanzia per cinque persone tra imprenditori, professionisti e funzionari del Comune di Villaricca (Napoli), scatta anche il sequestro delle somme ritenute provento della presunta Truffa ai danni dell’ente locale, in relazione ai lavori di ... Continua a leggere>>

Daniela Santanchè: richiesto il rinvio a giudizio per il caso Visibilia - La Procura di Milano sollecita il processo per Daniela Santanchè e altri due indagati per presunta truffa aggravata ai danni dell'Inps, nell'ambito della gestione dei fondi per la cassa integrazione d ... Continua a leggere>>

Home » Canali » Politica » “Dimissioni subito”, opposizioni all’attacco su Santachè. Tajani: “Nessun imbarazzo per il governo” - Per Schlein Giorgia Meloni dovrebbe chiedere le dimissioni della ministra del Turismo: le opposizioni all'attacco dopo la richiesta di rinvio a giudizio per truffa per Daniela Santanchè ... Continua a leggere>>

Chiara Ferragni “abbandonata” dall’agenzia Community: la task force si sgretola - Ecco cosa sta succedendo all’influencer del Pandoro Gate, tra il crollo dei ricavi e il mutismo social ora soppiantato da caroselli di immagini ... Continua a leggere>>