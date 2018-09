Dal mondo Xiaomi arriva Children Smartwatch S2 | lo smartwatch per i più piccoli a meno di

Hanno 108 e 100 anni e sono sposati Dal 1937 : «Sono la coppia più longeva al mondo». Ecco il loro segreto : Hanno rispettivamente 108 e 100 anni e sono sposati dal 1937 . Si tratta di Miyako Matsumoto e della moglie Masao. Insieme Hanno totalizzato 208 anni e sono entrati nei Guinness World Records come i ...

LIVE NaDal-Del Potro - semifinale US Open 2018 in DIRETTA : il numero 1 del mondo alla prova delle bordate dell’argentino : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima semifiale degli US Open 2018, che vedrà di fronte Rafael Nadal e Juan Martin Del Potro. Alle ore 22, i due giocatori scenderanno in campo con l’obiettivo della finale dell’ultimo Slam dell’anno. Lo spagnolo e l’argentino, rispettivamente numero 1 e 3 del mondo, si sono dati ancora una volta appuntamento sull’Arthur Ashe Stadium a un anno di distanza ...

Fiera di Parma - In scena tutte le novità Dal mondo dei camper : Alla Fiera di Parma torna, dall8 al 16 settembre, il Salone del camper, appuntamento di richiamo per gli appassionati del settore, che vedrà la presenza di oltre 300 aziende specializzate con più di 700 esemplari di questo genere di veicoli in esposizione. La rassegna occupa quattro padiglioni, per una superficie complessiva di 140 mila metri quadrati. Ai produttori e agli allestitori di veicoli destinati al tempo libero (di brand storici o da ...

“San Rossore 1938” : il mondo accademico riconosce le proprie responsabilità a 80 anni Dalla firma delle Leggi razziali : Il rettore dell’Università di Pisa Paolo Mancarella, a nome dell’intera Accademia e alla presenza di tutti i rettori delle università italiane, riconoscerà la responsabilità per gli atti che, a partire dall’adesione al “Giuramento di fedeltà al Fascismo” del 1931, videro il mondo universitario silente e complice verso le scelte del regime che giunsero sino all’emanazione delle Leggi razziali nel 1938. È la prima volta che in Italia un ...

Berlusconi e Galliani vorrebbero tornare nel mondo del calcio ripartendo Dalla Serie C : Stavolta non c'entra nulla Elliott o fondi di investimento. La coppia Berlusconi - Galliani che ha vinto tutto in 30 anni di gestione del Milan è pronta a tornare partendo da un club di Lega Pro. Infatti voci molto vicine all'ex presidente del Milan dicono che Berlusconi sarebbe vicino ad acquisire il Monza calcio. Insieme a lui ovviamente anche il fidato braccio destro Adriano Galliani che proprio dalla società brianzola fece il suo esordio nel ...

Trends For Events è il super evento da non perdere a settembre per gli esperti del mondo briDal : Per tutti gli addetti ai lavori nel mondo del wedding, l'appuntamento da non perdere è quello con Trends For Events , 9-11 novembre, , la prima conferenza internazionale & workshop bilingue che si svolgerà presso il Castello degli ...

Vaccini : Dal mondo medico un coro di No a rinvio obbligatorietà : Roma, 4 set., askanews, - E' un coro di 'no' quello che arriva dal mondo medico e scientifico all'ipotesi di rinviare l'obbligo di vaccinazione per accedere alle scuole. Ma non solo: anche i presidi e ...

Federer - numero 2 del mondo e del seeding - è stato eliminato Dall'australiano John Millman : Clamorosa sorpresa negli ottavi di finale degli US Open, quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam. Lo svizzero Roger Federer, numero 2 del mondo e del seeding, è stato eliminato dall'...

Matteo Salvini lancia la 'Lega nel mondo' : così divora i voti fuori Dall'Italia : Dopo la Lega e la Lega delle Leghe, il Carroccio punta ora al mondo , con la nomina di Paolo Borchia , a coordinatore federale della 'Lega nel mondo' . È, scrive il quotidiano Il Tempo , il modo con cui Matteo Salvini intende lanciare l' opa sul voto degli italiani all'estero in vista delle elezioni europee del 2019 , quelle che dovrebbero ...

Venezia - Borghi nei panni di Cucchi : per perdere 18 chili mi sono isolato Dal mondo : Dopo essere stato lo scorso anno il primo cerimoniere uomo della Mostra del Cinema di Venezia, Alessandro Borghi torna al Lido per presentare 'Sulla mia pelle', il film di Alessio...

Dall'Ontario all'India - ecco il mondo che prova il reddito universale : Una situazione che ha convinto moltissime comunità ad avviare sperimentazioni e progetti di reddito di cittadinanza in ogni parte del mondo. Le caratteristiche principali sono il forte radicamento ...

La Lega Navale Porto San Giorgio torna Dal Campionato del Mondo Radial con il quinto posto di Silvestrini : I componenti della spedizione sangiorgese sulle acque di Germania Porto SAN Giorgio Un Campionato che ha visto il dominio dei velisti italiani che si sono aggiudicati ben tre delle medaglie d'oro da ...

Sanità - l’OspeDale pediatrico Burlo primo in Italia : è il 28° del mondo : L’Irccs Burlo Garofolo di Trieste, ospedale materno-infantile di riferimento per il Friuli Venezia Giulia, e’ il primo Istituto di ricerca Italiano per qualita’ della ricerca scientifica, il 28mo al mondo. Il dato – si legge in una nota dell’Istituto – e’ stato pubblicato dal “THE” – Times Higher Education, periodico inglese specializzato in valutazione della qualita’ ...

Il mondo che vorrei di Vasco Rossi in un video ufficiale Dal VascoNonStop Live aspettando il dvd del tour : Il mondo che vorrei di Vasco Rossi è protagonista di un video ufficiale dal VascoNonStop Live 2018 apparso sul canale Facebook ufficiale del rocker. Il brano tratto dall'album omonimo del 2008 è tornato in scaletta dopo molti anni di assenza per il tour negli stadi della scorsa estate, partito a fine maggio con la data zero a Lignano Sabbiadoro e concluso il 21 giugno a Messina dopo aver girato le principali città italiane. La clip apparsa ...