Spoiler Il Segreto : Saul scopre che Julieta è stata ricattata da Donna Francisca : Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Segreto , in programma in autunno su Canale 5, svelano che Prudencio Ortega tenterà di abusare di sua moglie. Julieta , a questo punto, si rifugerà nel fitto della boscaglia dove sarà ritrovata addormentata da Saul solo dopo alcuni giorni. Qui il ragazzo apprenderà i motivi che hanno spinto l'ex amata a lasciarlo dopo essere stati travolti dalla passione. Il Segreto : Julieta scappa nel bosco dopo un ...

Spoiler - Il Segreto : l'emporio dei Miranar viene messo sotto sequestro : Le anticipazioni delle nuove puntate [VIDEO] de Il Segreto, in onda ad autunno su Canale 5, svelano che la fuga di Nicolas provochera' spiacevoli conseguenze nella vita degli abitanti di Puente Viejo. Il generale Perez De Ayala, infatti, decidera' di far chiudere il negozio dei Miranar per vendicarsi della morte del figlio Tomas. Il Segreto: la fuga di Nicolas da Puente Viejo Cambiamenti in vista per gli abitanti di Puente Viejo nelle prossime ...