US Open – Tutto facile per Djokovic contro Sousa | Nole asfalta il portoghese e vola ai

Us Open : Serena tutto facile contro Venus : Come spesso accade, finisce senza storia la 30esima sfida tra le sorella più famose della storia del tennis e non solo. Serena Williams, in corsa per centrare lo Slam numero 24 che le permetterebbe di ...

Us Open – Tutto facile per Maria Sharapova - la vittoria contro la Schnyder vale l’accesso al secondo turno : La tennista russa supera in due set la sua avversaria e avanza al secondo turno dello slam americano, dove affronterà la romena Cirstea Bastano due set a Maria Sharapova per avanzare al secondo turno degli Us Open, quarto e ultimo slam della stagione. La russa non lascia scampo alla Schnyder, costretta ad arrendersi dopo poco meno di due ore di gioco. Parte fortissimo la numero 22 del ranking Wta, che chiude il primo set con il punteggio ...

Us Open – Tutto troppo facile per Zverev : il giovane talento tedesco straccia Polansky : Alexander Zverev batte al primo turno degli Us Open con facilità il tennista canadese numero 119 al mondo Peter Polansky Alexander Zverev si libera in scioltezza della pratica ‘primo turno’ agli Us Open 2018. Ai sessantaquattresimi di finale del grande slam di New York, il giovane talento tedesco batte in tre set dai netti parziali (6-2, 6-1, 6-2) il canadese Peter Polansky. Il tennista numero 119 della classifica Atp capitola ...

US Open - tutto facile per Nadal - : Inizia con il piede giusto l'avventura di Nadal agli US Open. Il maiorchino vola al secondo turno, complice il ritiro del suo avversario Ferrer , al suo ultimo Slam in carriera, , fermato da un ...

US Open 2018 : tutto quello che c'è da sapere. La guida completa : Sul nostro sito e sulla nostra app potrete seguire la cronaca dei match, gli approfondimenti, i video e tutti i risultati. Chi ha vinto più US Open? I giocatori che hanno conquistato il maggior ...

Diretta/ Atalanta-COpenaghen (risultato finale 0-0) streaming video e tv : tutto rimandato a giovedì prossimo! : Diretta Atalanta Copenaghen, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita di Europa League. Andata dei playoff al Mapei Stadium di Reggio Emilia(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 21:46:00 GMT)

Us Open - Federer sfida la maledizione statunitense : 'Se sono in forma tutto è possibile' : TORINO - Cinque Slam di fila. All'alba del millennio, Roger Federer ha infilato la cinquina consecutiva sia sull'erba di Wimbledon , 2003-2007, che sul cemento degli Us Open , 2004-2008,, intascando ...

Us Open - Federer più forte della sfortuna : 'Se sono in forma tutto è possibile' : Per la cronaca, era stato avanti 6-3 5-4 30-0 e sembrava avere il match in pugno per un facile successo per tre set a zero ma s'era innervosito e aveva perso il set al tie-break, cedendo poi un altro ...

ATP Cincinnati – Fognini non ci sarà : Fabio punta tutto sugli Us Open : Fabio Fognini dà forfait al Masters 1000 di Cincinnati, il tennista italiano vuole arrivare al meglio della forma agli Us Open Fabio Fognini rinuncia al Masters 1000 di Cincinnati, al via lunedì prossimo. Il tennista ligure ha annunciato forfait dopo l’eliminazione per mano del canadese Denis Shapovalov al secondo turno del Masters 1000 di Toronto. L’azzurro ha deciso di prendersi un po’ di riposo in vista dell’Us ...

Golf – Des Iles Borromées Open - tutto pronto per il torneo in calendario nell’Alps Tour e nell’Italian Pro Tour : L’evento è stato preceduto dalla Pro Am del Des Iles Borromées Open presented by Cashback World vinta con “meno 38” dalla squadra di Pietro Ricci Inizia sul percorso del Golf Des Iles Borromées, a Brovello Carpugnino (VB), il Des Iles Borromées Open presented by Cashback World (26-28 luglio), torneo in calendario nell’Alps Tour e nell’Italian Pro Tour Banca Generali Private. L’evento è stato preceduto dalla Pro Am del Des Iles Borromées ...